Riigikantselei kodulehelt leiab esmakordselt avaliku üleriigilise riskipildi

Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori sõnas, et ehkki Eestis on erinevaid ohu- ja riskihinnanguid koostatud juba pikka aega, ei ole neid varem üheks üleriigiliseks riskianalüüsiks koondatud.

„Seetõttu on riskipildi avaldamine esmaprojekt, mis keskendub eelkõige julgeolekuohtudele ja suure mõjuga sündmustele, mis võivad esile kutsuda kriisi,“ selgitas ta. „Kriisideks valmistumine on pidev ja sihipärane tegevus, millesse saab ametkondade kõrval panustada ka iga inimene ise. Oleme näinud, et lokaalsed kriisiolukorrad võivad tekkida kiiresti ja igal ajal. Mida suurem hulk inimesi teab, kuidas kriisi ajal tegutseda – toimides riigi saadetavate ohuteavituste kohaselt ja teades, millistest kanalitest leiab lisainfot – seda tõhusamalt saavad päästeteenistused ning elutähtsate teenuste osutajad olukorra lahendamisel tegutseda,“ lisas Tori.