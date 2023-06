Järvamaa külakese rongisõitjate elu muutub lihtsamaks

Kogukonna jaoks olulise objekti ehitustööd algasid mullu suvel senise versiooni amortiseerumise tõttu. Uuenduskuuri läbinud ooteplatvorm võeti kasutusele eelmise aasta lõpus ning lõplik valmimine leidis aset käesoleva aasta mais. Tähelepanuväärne on uue rongide ootekoha juures asjaolu, et see toodab valgustuseks ja infotabloo toiteks vajamineva elektrienergia ise.