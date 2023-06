Albus peeti rahvusvahelist tõstmisvõistlust

SK Vargamäe juhataja ja vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et Albu rahvamajas toimunud tõstmisvõistlusel osales 80 tõstjat viiest riigist ja 17 klubist. Klubide arvestuses üldvõidu võitis veenvalt 1221 Sinclairi punktiga korraldaja SK Vargamäe, teiseks tuli 842 punktiga SK Telšiai Leedust ja kolmandaks 826 punktiga SK Edu Jõhvist. Võisteldi 12 vanusegrupis, kuus naistele ja kuus meestele. Lisaks toimus perevõistkondade arvestus, kus võitjaks tuli SK Vargamäe kasvandikud vennad Mati, Teet ja Armas. See oli neile seitsmes perekondlik võit. Mullu oldi kahe vennaga teised. „Kolmekesi edu kindlam,” sõnas Uppin.