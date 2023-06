Eakatekodul täitus kaheksas tegevusaasta

Majas on kohti 40 kliendile, kes saavad elada ühe- või kahekohalistes tubades ja kõik kohad on täidetud. Üle poole Väätsa eakate kodu klientidest on Türi valla elanikud ja Mettuse sõnutsi leiab seose vallaga ka kaugemalt tulijatelt. "Noorim klient on 59 ja vanim 87aastane. Nii mitmedki elavad meie juures pea algusaastatest peale," lisas ta.