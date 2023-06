Aravetel sõideti motokrossi

Oliver Sepp Eesti Hobikrossiklubist andis teada, et sel korral meenutas ilm varakevadet oma jaheda tuule ja vahepeale tumedaid pilvi pakkudes, mille vahelt piilus ka paaril korral päike. „Kuid motokross on ilma trotsivate sitkete inimeste ala ja kui elukutseliste sportlaste klassi on viimasel ajal vigastused purenud, siis harrastajad on endiselt vormis tõestades seda arvuka esinemisega”