Kaitseliit tähistab võidupüha naabermaakonnas

Järvamaale toovad Viljandist võidupüha paraadilt tule:

vanemseersant Marvin Tammehoid on Järva maleva liige alates 2010. aastast. Ta on aktiivselt kaasa löönud Peetri laskepaiga rajamisel, kust on tuule tiibadesse saanud mitmed noored laskurid. Rühmapealiku abina on ta väga kohusetundlik ja vastutulelik ning jagab meeleldi oma tegevteenistuses omandatud kogemusi maleva vabatahtlikele.

Vivika Barnabas on aastaid olnud Naiskodukaitse vabatahtlik juht. Ta on hinnatud meeskonnaliige ka Naiskodukaitse üleriigiliste ürituste korraldamisel ning andnud suure panuse nende õnnestumisse. Ta on oma põhjalikkuse ja organisatsioonitunnetusega teistele väga suureks eeskujuks.