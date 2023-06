Noorte seas levib uus ja jube väljakutse

Selle eesmärgiks on noortel endal teadvust kaotada ning läbi selle tunda huvitavat ja teistsugust tunnet. Selle saavutamiseks hingeldavad nad sügavalt 40 sekundit kükkis, see järel tõusevad järsult, käed panevad rinnale ning teine surub vastu seina kuniks noor kaotab teadvuse, kukub maha, tõmbleb ja siis tuleb tagasi teadvusele. Paljud noored ka filmivad end seda tehes ning ka postitavad videoid netti.

"Asi on ohtlik ning kahjuks teame me juba, et väga paljud meie noored proovivad seda koos järgi teha ja korduvalt," sõnas sotsiaalmedias avaldatud postituses. "Palun lapsevanemad rääkige kodus sellest enda lastega, sellisel väljakutsel on ohtlikud tagajärjed ning neid on vaja selgitada enne kui midagi tõsist jõuab juhtuda!"