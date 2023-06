Õpilased võtsid mõõtu kergejõustikus

Võistlejate üldarv küündis Reinfeldi andmetel üle 250, mis teebki võistlusest kogu õppeaasta jooksul ühe suurima osalusega spordi­ürituse. «Spordinoored said alasid valida. Ei pea ju tegema kõiki alasid, võib ka ühte, kui tunned, et just see on jõukohane. Samas leidus ka neid, kes proovisid mõõtu võtta peaaegu igal alal,» selgitas ta.