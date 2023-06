Kustovi müügikohas maasikatega kaubelnud Sandra Pilipenko ei osanud öelda, millal võiks eestimaine mari Paides turule jõuda. Pilipenko märkis, et neile kui edasimüüjatele on märku antud, et tänavu juhtub see kevadiste ebasoodsate ilmaolude tõttu tavapärasest hiljem.