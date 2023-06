Rohepööre teedeehituses: tulevikus sõidame rohelisel ja puidulõhnalisel asfaldil

Roheasfaldi tootmine ja paigaldamine on oluline teetähis süsinikuneutraalsuse suunal, sest naftast toodetud bituumen on kuni 25 protsendi ulatuses asendatud Fibenoli poolt puidujääkidest toodetud ligniiniga. Samuti on asfaltsegu tootmisel ja materjali transpordil kasutatud taastuvtoorainetest diislikütust.

Verstoni juht Veiko Veskimäe ütles, et keskkonnahoiu teemadel on taristuvaldkond praegu pigem veel lapsekingades. Ometi on võimalusi loodussäästlikumalt tegutsemiseks väga palju ja ligniini kasutamine asfaltsegus on üks nendest. "Kombineerides asfaltbetooni tootmisel taastuvatest allikatest pärinevaid toormeid nagu ligniini ja mittefossiilset päritolu biokütuseid, on võimalik neutraliseerida suurem osa asfaltbetooni tootmiseks õhku paisatavast CO2-st ning tänu sellele saamegi süsinikuneutraalse roheasfalti,” ütles ta.