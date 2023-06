Ajaloolise teehöövli taastamise taga oli hulk vanatehnikasõpru

Maanteemuuseumi juhataja Ivo Posti sõnas, et 122 toodetud V-1, mis omal ajal valmis said, on kõik maamuna pealt kadunud – viimane viidi veel mõni aasta tagasi võpsikust vanarauda. „Tekkis mõte, et võiks omaaegset Eesti tehnikaimet ju näidata,“ ütles Posti.

„Praegusel juhul on tegemist käsitööhöövliga, sest meister on ise hammasrattad, metallosad välja freesinud ja treinud. See on tohutu töö olnud viimased kolm aastat,“ tunnustas Ivo Posti. „Nii et tegemist on pragugi täiesti enneolematu ettevõtmisega, ehitada selline masin täiesti nullist üles. Tegemist on Eesti esimese hüdraulilise tee höövliga. Muidu käis see kõik – terade tõstmine – käsitsi, aga siin on tegemist puhta hüdraulikaga. Selles mõttes on ta omaaegne tehnoloogiline tipp“.