Roheasfalt on leidnud koha ka ülikoolide lõputöödes

Ligniin on biopolümeer, mis koos tselluloosi ja hemitselluloosiga on taimede rakukestade põhikomponendiks. Ligniini peamiseks ülesandeks on töötada rakkude vahelise sideainena, tagades sellega tüve, okste ja varte jäikuse ning tugevuse. Ligniini toodetakse peamiselt põllumajanduses, tselluloosi-, paberi- ja biokütuse tööstusest saadud tootmisjääkidest ning selle ülesehitus ning omadused on suuresti mõjutatud nii algmaterjali päritolust kui ka kasutatavast tootmisprotsessist.

Varasemalt on laialdasemalt ligniini kasutamist teedeehituses uuritud Hollandis, Chaplin XL (Collaboration in aspHalt Applications with LIgnin in the Netherlands – eXtra Lignin) programmi raames. Selle eesmärgiks oli vähendada CO emissioone, asendades asfaltsegudes bituumen ligniiniga ning välja töötada tehnoloogia, mis võimaldab võimalikult suurt bituumeni asendusmäära ilma, et see mõjuks negatiivselt asfaltsegu toimivusele. Uuringust järeldati, et kuigi olemasolevaid tehnoloogiaid kasutades saab ligniiniga asfaltsegusid edukalt toota, ei ole see praegu majanduslikult tulus. See aga võib muutuda bituumeni hinna tõusu ja kättesaadavuse vähenemise tõttu ja/või kui teedeehitussektoris võetakse suund keskkonnamõjude vähendamisele.