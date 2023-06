Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

Türi vallas Haaviku talus maasikaid kasvatav Jaanus Roosileht ütles, et mai öökülmad tegid päris palju kahju. «Ulatust ei oska praegu isegi hinnata, aga kindlasti need vähendavad saaki,» sõnas ta ja lisas, et külmavõetud on umbes kolmandik selleks ajaks õitsenud maasikate õitest.