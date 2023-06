Paide Linnameeskond võitles liiga liidri vastu välja viigi

Ivan Stojkovic ütles mängujärgses kommentaaris, et ta on meeskonna esitusega rahul. "Võimalusi oli mõlemal poolel ja kui oleksime kohtumise võitnud, ei saaks öelda, et see oleks olnud teenimatult," lausus ta.

Eriti head mängu ja sisu näitas meeskond teisel poolajal, kui kohati oli mängu initsiatiiv täielikult Paide Linnameeskonna käes. "Olen meeskonna üle uhke," sõnas ta.

Stojkovic märkis, et nädal pole olnud piisav aeg, et kõik kavandatu ellu viia, kuid tööd on tehtud siiski palju ning kõik mängijad tegid väljakul seda, mida neilt oodati. "Minu hinnangul on meeskond palju parem, kui tabelikoht näitab," lausus ta.

Telemängu parimaks mängijaks valitud Paide Linnameeskonna mängija Sergei Mošnikov ütles, et mäng oli võrdne ja viik igati õiglane tulemus. "Esimesel poolajal oli initsiatiiv Flora käes, kuid teisel poolajal tulime kenasti mängu tagasi ning siis oli meil võimalusi omajagu," märkis ta.

Koostöö uue peatreeneriga hindas Mošnikov tulemuslikuks, kuid rõhutas, et nädal on olnud liiga lühike aeg, et midagi totaalselt muuta. "Tegime kõik seda, mida treener tahtis, kuid suuremad muutused ja tema plaanide elluviimine võtab veel kindlasti aega," sõnas ta.

Mošnikov ei kahelnudki, et Paide Linnameeskond saab mõõnast üle ja tõuseb liigatabeli lõpuosast ettepoole. "Selleks me ju mängimegi," märkis ta.