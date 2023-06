Äiamaal Raukla–Äiamaa–Oisu maantee esimesel kilomeetril on teelõik kella 8–20 truubiehituseks suletud. Liiklejate on ümbersõit korraldatud Väikekarja tee, Raukla–Rikassaare tee ning Äiamaa tee kaudu. Ümbersõidutee pikkus on ligikaudu neli kilomeetrit.