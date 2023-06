Järvamaa abipolitseinikud jätkavad seniste juhtidega

"Abipolitseinikena on meie ülesandeks koos politseiametnikega tagada Järvamaal avalikku korda. Rõõm on näha, et nii abipolitseinike ridadega kui ka meie ühinguga on viimastel aastatel liitunud uusi tegijad," tõdes juhatuse liige Margus Nurmik.