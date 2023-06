Kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski sõnul on oluline, et ühiskond ja eriti tööandjad väärtustaksid noorte kogemusi, kes on ajateenistuse läbinud. "Ajateenistuse läbinud noored on Eesti riigile palju andnud, samas saanud vastu palju oskusi ja teadmisi, millega edaspidises elus edukalt hakkama saada,“ sõnas Rannaveski.