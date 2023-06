Kutsehariduskeskus alustas dokumentide vastuvõttu

Avatud talude päeval saab külastada ka Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppekohta. Kutsehariduskeskus on ettevõtmises osalenud varemgi ning toonud näitamiseks kohale isegi tanki. Juba mõnda aega saab kutsehariduskeskuses õppida soomustehnika tehniku-mehhaaniku eriala, kuid tõenäoliselt avatakse uus õppe­grupp alles järgmisel sügisel.

Järvamaa kutsehariduskeskuses on alanud dokumentide vastuvõtt, mis kestab 11. augustini. Küll on mõnel kutsekeskhariduse õppekaval, nagu IT-erialad, mootorsõidukitehniku, veokorraldaja-logistiku, koka erialad ning ka loomaarstiabilise erialal, viimast õpitakse keskhariduse alusel, 17. juulil vestlused. Järvamaa kutsehariduskeskuse õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi-Kallas sõnas, et vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaatide motivatsioon ja mõningatel juhtudel ka varasem kogemus ning kooli vastuvõtul arvestatakse pingerea koostamisel lisaks lõputunnistuse hinnetele ka vestluse tulemusi­.