Koerulased saavad rohelise ja puidulõhnalise asfaldi

Seda, et selline asi on üldse võimalik ja asfalt saab olla maailma rohepöörde edulugu, on suutnud teha kaks Järvamaaga tihedalt seotud ettevõtet: Fibenol, mis toodab Imavere katsetehases puidu maksimaalse väärindamise eesmärgil sidusainet ligniini ning taristuettevõte Verston, mis valmistab ligniini abil süsinikuneutraalset asfalti ja hakkab seda kasutama Eesti teede ehituses.