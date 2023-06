Pealinna bussid liiguvad Aravetel toodetud biogaasi toel

Bioforce Aravete OÜ juhatuse liikme Siim Tenno ütlust mööda on väga oluline kasvatada Eestis toodetud keskkonnasõbraliku gaasi mahtu. «Lisaks süsiniku jalajälje vähendamisele on meil tungiv vajadus vähendada oma sõltuvust fossiilsetest energia­allikatest. Biometaan kui kohalik ja keskkonnasõbralik kütus on oluline nii kasvuhoonegaa­side vähendamise kui ka energiajulgeoleku parandamise seisu­kohalt,» selgitas Tenno.