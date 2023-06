Kuigi Paide ja Türi vahelisel maanteel on argipäeviti välja kujunenud kaks tipptundi, hommikul töölemineku ja õhtuti töölt tuleku aeg, on see Järvamaal vahest üks kasutatavamaid teelõike. Selle põhjus on kaksiklinnade ja seal elavate inimeste töö- ja elukohtade segunemine.

Foto: Erakogu