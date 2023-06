"Kotkapesast" planeeritakse kauge vaatega eksklusiivset kaugtöökohta

Purdi mõisa perenaine Merle Kolsar avas uhkusega mõisahäärberi uksed. See oli täiesti erinev kogemus võrreldes arenduskeskuse viimase külastusega aastal 2010, kui Purdi mõis oli veel ilma treppideta ehitusplats. See külastus oli nagu kibeda ja mõru unenäo meenutus eelmisest elust. Kuid praegu pakub mõis hoopis teistsugust vaatepilti - midagi unenäolist ja uskumatut. Aastaid katuseta seisnud valitsejamaja, rahvamaja ja tallid on läbi teinud imelise muutumise ning kannavad nüüd uusi väärtusi ja funktsioone. Pererahvas on oma tarbeks taastanud härrastemaja suurepärase maitsega, mis võiks uhkustada isegi mõisa algse omaniku Carl Gustav von Baranoffiga, kes elas sajandeid tagasi.