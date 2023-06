Lõuna-Eesti põldudel katteloori all olnud maasikaid juba turustatakse, kuid seal on ka soojem ning riskid väiksemad. Mahetalu peremees Janno Lõhmus üles, et sel aastal jõuavad esimesed kodumaised maasikad katmata põldudelt müüki jaanipäeva paiku, tavapärasest hiljem.