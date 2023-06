Riik plaanib õppuste arvu kahekordistada

„See ei tähenda konkreetselt, et meil on kaks korda rohkem õppuseid, kuid õppustel osalevaid sõdureid saab olema kaks korda rohkem. Sel aastal ulatub õppustel osalevate reservväelaste arv umbes 30 000-ni. See on suur arv - kui taoline number kanda üle USA-sse või brittidele, siis see tähendaks, et nad peaks iga aasta miljoneid õppustele kutsuma,” rääkis Salm pressikonverentsil ajakirjanikele.