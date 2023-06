Tantsurahvas tegi Maido Saarele kontserdiga sügava kummarduse

Maido Saare tantsukontserti Paides korraldanud Paide Hammerbecki põhikooli tantsujuht Helen Trug ütles, et Maido Saare tantsud on paljudele tantsijatele ühed lemmikumad. "Tema tantsuseaded on nii ilusad ja hingestatud, et neid tantsitakse alati rõõmuga ja hästi püüdlikult," lausus ta.