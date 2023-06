Järgmine nädal toob lõpuks suvesooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–5 m/s. Õhutemperatuur on 3–8, rannikul kuni 13 kraadi.

Esmaspäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 1–7 m/s. Sooja on 19–23, rannikul kohati 15 kraadi ümber.

Teisipäeva öösel on selge ilm. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 1–7 m/s. Sooja on 5–10, rannikul kuni 13 kraadi. Teisipäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 21–26, rannikul kohati 15 kraadi ümber.