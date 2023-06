Kogukonnale olulised inimesed pääsevad akendele

Ettevõtmise eestvedaja Kalvi Kirspuu ütles, et "Aja Akentega" soovib kogukond öelda aitäh kõigile, kes on andnud suure panuse Aravete ja kohaliku elu arengusse. "Häid inimesi keda tänama peaksime, on veel palju, kuid kõik kahjuks akentele ei mahu," sõnas ta.

Kirspuu rõhutas, et kindlasti pole tegemist mingi edetabeliga, sest igaühel oli täita oma roll. "Kuigi mulle olid kõige suuremad staarid minu vanaema Aino ja Vanaisa Kalju-Johhannes, siis akentele mahub seekord ainult kaheksa meest või naist, kes on voolinud Aravete just selliseks nagu see hetkel on," rääkis ta.