Elron teenindas maikuus ligi 721 000 reisijat

„Kõige tempokamalt on kasvanud reisijate arv Tallinna linnas, kus eelmise aasta maikuuga võrreldes on tehtud sõite 15% enam,“ ütles Elroni müügijuht Ronnie Kongo. „Reisijad on hakanud linna sees rohkem ronge kasutama, kuna Tallinnas toimuvate mastaapsete tee-ehituste tõttu on tegemist kõige kiirema ja usaldusväärsema transpordiviisiga pealinnas. Samuti on Elroni rongide sõiduplaan Nõmme ja Pääsküla suunas läbi aegade parim, kus rongid käivad sõltuvalt kellaajast kas iga 15, 20 või 30 minuti tagant.“