Kolm neljandikku Eesti ettevõtetest näevad klientide puhul probleeme arvete tasumisega

Uuringu kohaselt väljendas koguni 73% Eesti ettevõtetest muret, et klientide maksed võivad hilineda või arved sootuks tasumata jääda. See näitaja ületab oluliselt Euroopa keskmist (60%) ja on ka märkimisväärselt kõrgem kui Lätis (66%) või Leedus (56%). Suurimat muret väljendasid Eesti pangandus- ja finantssektor, kus 100% vastanutest nägi maksete hilinemise või arvete maksmata jäämise ohtu. Kõrgel kohal olid ka sellised sektorid nagu ehitus (83%) ning valitsus- ja avalik sektor (82%), kõige vähem muret väljendas telekommunikatsioon (36%).

"Intrumi European Payment Report 2023 toob Eesti ettevõtjate seas välja murettekitava trendi maksete hilinemises pärast," ütles Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika. "Erinevates sektorites on suurenenud makseviivituste oht, mis võib anda märkimisväärseid tagasilööke rahavoogudele ja üldisele finantsstabiilsusele. Ettevõtete jaoks on ülimalt oluline säilitada valvsus ja oma krediidiriske ennetavalt maandada, et tagada klientide õigeaegsed maksed."