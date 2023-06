Eestis on jätkuvalt palju ohtlikke ehitisi

„Järelevalvemenetluste käigus on suur hulk ohte likvideeritud – näiteks mitmete avalike mänguväljakute kasutamine on muudetud turvalisemaks, atraktsioone ohutumaks ja ohtlikumad lammutatud, samuti on lukustatud selliste hoonete sissepääsud, mida enam sihtotstarbe kohaselt ei kasutata, kuid mis olid senini siiski ligipääsetavad ning märgistatud informeerivate ja keelavate hoiatussiltidega. Väga palju tööd on veel ees ja kindlasti on veel suur hulk ohtlikke ehitisi, millest me teadlikud ei ole – seega oleme endiselt tänulikud vihjete eest kõigilt, kes märkavad suvisel Eestimaal ringi sõites ehitisi, mis võivad kujutada endast otsest ohtu,“ lisas Pallu.