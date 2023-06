IT-valdkonnas oli pikalt vabu ametikohti rohkem kui sobilikke kandidaate, kuid nüüd on olukord pigem vastupidine

SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugali sõnul on kandideerijate arv tehnoloogiapositsioonidele märgatavalt suurenenud. „Pikalt oli IT-valdkonnas värbamisel olukord, kus pigem oli vabu ametikohti rohkem kui sobilikke kandidaate. Nüüd näeme aga vastupidist trendi. Kandidaatide arv on tõusnud ning sealjuures on hea tõdeda, et valdavalt on tegemist konkurentsivõimeliste kandidaatidega ja kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistidega,“ räägib Pugal.