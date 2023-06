Albu rahvas oli Järvamaa aasta küla tiitli pälvimisest üliüllatunud, nii et tekitas isegi natuke hämmingut, miks just nemad. Kogukonnapäeva peakorraldajad, Albu kogukonna aktiivsed liikmed Aune Suve-Kütt ja Tiia Mänd, on öelnud, et kui nad said lugeda Albu kogukonna iseloomustust, mille alusel tiitel anti, siis leidsid nad isegi, et Albu kandi rahvas on väga tore ja teeb palju.