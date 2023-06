Inter Cars Eesti Paide esinduse juhataja Toomas Pent ütles, et Paidesse laienemise tingis siinne suur kliendibaas ja asukoht. «Kesk-Eesti oli meil seni katmata ala, ka konkurentide poolt. Leiame, et potentsiaali on Paides palju, kuna kliente on meil siin rohkelt,» lausus ta.