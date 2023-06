Valmsen märkis, et vestluse käigus selgitas politsei selle juhtumi tagamaid ja proovis aru saada, mis viis poisi nii jõhkra käitumiseni. "Poiss tegelikult ei osanud kuidagi oma käitumist põhjendada, kuid meie eesmärk on see, et poiss mõistaks oma teo jõhkrust ja et selline asi mitte kunagi ei korduks," lausus ta.