GALERII ⟩ Rahvusvaheline autovaruosade maaletooja kinnitab Kesk-Eestis kanda

„Paide esinduse avamise põhiline argument oli, et siin kandis pole korralikku sõidukite varuosade ladu ning toodete tarneaeg oli tänapäeva maailma mõistes ikkagi liiga pikk,“ märkis Inter Carsi Paide esinduse juhataja Toomas Pent. „Enim hinnatakse meie puhul just tarne kiirust, sest tänu üle kahe korra suurema Pärnu lao toetusele saame suure hulga varuosi tarnida juba sama päeva lõunaks, juhul kui neid hommikul Paidest tellida. Kui masin on tõstukil ja selgub, et midagi on juurde vaja, siis võib kiire varuosa tarne remondi oluliselt soodsamaks muuta. Esialgu alustame tööd viie inimesega, aga tulevikus plaanime ühe või kaks inimest juurde palgata,“ lisas Pent.