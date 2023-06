Vald paneb kaasavasse eelarvesse 50 000 eurot

„Projektide peale, millega kogukonnas või kodukülas midagi paremaks saaks muuta, tasuks mõtlema hakata juba praegu. Ettepanekute esitamise aeg saabub küll alles septembris aga mida varem on asjad selgeks mõeldud ja kogukonnas läbiräägitud, seda parem," ütles valla finantsjuht Tiina-Mae Kuusik.

Augustis toimuvatel valla arengukava ja eelarvestrateegia rahvakoosolekutele on kaasatud ka kaasava eelarve ja seda just sellepärast, et kaasata suuremalt kogukondlikku nägemust.