XIII noorte tantsupeo etendusel „Sillad“ osaleb Järvamaalt 29 kollektiivi, laulukaare all on Järvamaa kollektiive 21.

Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum avaldas heameelt, et pikalt oodatud laulu- ja tantsupidu on osutunud suve niivõrd oodatud suursündmuseks. "Praeguseks on igale kolmele tantsupeo etendusele “Sillad” saadaval veel tuhatkond piletit. Kokku mahub igale etenduse veidi alla kümne tuhande pealtvaataja," rääkis Weidebaum.