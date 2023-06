Transpordiamet katsetab keskkonnasõbralikke tee-ehitustehnoloogiaid

"Teedeehitus on nii täna kui ka tulevikus teataval määral keskkonda saastav tegevus, kuid Transpordiameti eesmärgiks on vähendada CO2 heitkoguseid nii ehituse, remondi kui ka tee kasutuse etapis," nentis Transpordiameti arendamise ja korraldamise osakonna teedeehituse teenusejuht Romet Raun. "Eesmärgi täitmiseks oleme täna katsetamas ja uurimas mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas asfalti kui toodet nö rohelisemaks teha."

Nii piloteeritakse sel aastal kahel riigitee remondiobjektil madalamal temperatuuril toodetud asfaltsegude paigaldamist.

Aovere-Kallaste-Omedu pilootobjektil paigaldati sel aastal esmakordselt Eestis suuremas mahus vahustamistehnoloogiaga toodetud asfaltbetooni. Vahustamistehnoloogia võimaldab asfaltbetooni toota ja paigaldada ligikaudu 25°C - 35°C madalamal temperatuuril kui tavapärast kuuma asfaltbetooni. Sellega hoitakse olulisel määral kokku tootmiseks kasutatavat energiat. Esmased arvutused näitasid, et energia kokkuhoid tootmisele kuluvast energiast olid ca 30%, mis omakorda tähendab kokkuvõttes ka odavamat asfaltsegu.

Lisaks eraldub madalama temperatuuriga segust vähem aure ja seega on ka asfalditööliste tööprotsess meeldivam ja tervisesõbralikum. Pilootobjekti eesmärgiks on propageerida ja tulevikus enam kasutusele võtta vähem energiamahukaid lahendusi asfalditööstuses. Vahustustehnoloogiaga alandatud temperatuuriga toodetud asfaltsegud on üks sellistest võimalustest.

Pilootobjekti raames on kaasatud ka uuringurühm, kelle ülesandeks on täpsemalt võrrelda kuuma ja vahustamisega toodetud sooja asfaltbetooni kvaliteedi erinevusi. Asfaltsegu tootjaks ja paigaldajaks Tref AS. Tulemas on teinegi pilootprojekt keskkonnasõbralikumale asfaltsegule, kus sooja asfaltbetooni toodetakse keemilisel meetodil.