Käru muuseumil on Hooandjas käimas annetuskampaania, et koguda raha keset Käru alevikku tühjana seisva vana puitmaja uute akende jaoks. Majast plaanib muuseum teha külastuskeskuse, kus saab ööbida ajastutruudes korterites, töötab kohvik ning on ruumid ürituste korraldamiseks.