Regionaalhaigla verekeskuse uues kampaanias palutakse Eesti seksikaima mehe kätt

„Plasmadoonorlusega on võimalik anda rohkem, kui tavalise vereloovutusega, sest ühe plasmaloovutusega saab doonorilt korraga kolm ravidoosi plasmat,“ selgitas verekeskuse juhataja Ave Lellep. „Plasmadoonorid loovutavad vereplasmat spetsiaalse afereesiseadme abil – doonori verest eraldatakse ainult vajalik osa – vereplasma, ülejäänud ehk vererakud tagastatakse protseduuri käigus doonorile,“ rääkis Lellep ja lisas: „Plasmadoonoriks saab ainult täisvere doonor, kes talub hästi vereloovutust ning kellel on protseduuriks sobivad veenid. Doonori kehakaal peab olema vähemalt 60 kg, tervis hea ja analüüsid korras. Kindlasti ei tohi tarvitada regulaarselt ravimeid.“ Plasmat on võimalik loovutada iga kahe nädala tagant, sest annetatud vereplasma kogus (720 ml) taastub juba ühe ööpäevaga.