Verekeskuse suvetuur jõuab ka Paidesse

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep kutsub inimesi loovutama tunni oma suvest, sest suvekuud on verevarude osas alati kõige kriitilisemad. „Puhkusteperioodil sõidavad inimesed linnast ära maale, kuid varasemad aastad on näidanud, et just suviti on traumasid kõige enam – seega vajadus doonorvere järele kõrge,“ selgitas Lellep, lisades: „Iga doonori panus võib abivajajale osutuda elupäästvaks.“