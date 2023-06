Kõige ohtlikumad ja suuremate kahjudega on reeglina kulupõlengud, ohustades nii loodust kui inimeste vara – vaid üks läbimõtlemata liigutus võib lühikese ajaga tuhastada mitmete hektarite jagu maastikku.

“Kuiva ilma ja tugeva tuule korral levib tuli nii kiiresti, et keskmise füüsisega inimene ei jõua selle eest ära joosta. Põleng saavutab kiiresti väga ulatuslikud mõõtmed ning seda peatada ja läheduses asuvaid hooneid kaitsta on keeruline, vahel ka lausa võimatu. Samuti on suur kahju loodusele – hävivad taimed, loomad ning putukad,” lisas Päästeliidu nõukogu liige Meelis Välimäe.