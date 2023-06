Saag sai suurepärase tsenderduse värava ette Joseph­ Salistelt ja lõi palli õhust peaga väravasse. See võttis mängu lõpuks linnameeskonnalt pingeid maha ning peatreener Ivan Stojković­ usaldas Robi Saarma asemel väljakule klubi kasvandiku Sander Soo, kellel see oli liiga debüüt.

Mängujärgses kommentaaris ütles Ivan Stojković, et tal on võidu üle hea meel, seda enam, et viimati sai meeskond seda õnne tunda üle kuu aja tagasi.