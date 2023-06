Kirikud avasid suveks teelistele uksed

Igasuvises ettevõtmises «Teeliste kirikud», mille eesmärk on tutvustada nii kohalikele kui ka Eestit külastavatele turistidele kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid, osaleb tänavu üle 400 pühakoja, Järvamaal on neid 15. Kuigi need Järvamaa kirikud pole teelistele avatud iga päev, on enamasti kokkuleppel võimalik pühakotta siiski pääseda.