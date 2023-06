Uuringust johtub, et 81 protsenti Eesti inimestest peab ennast omnivooriks ehk niiöelda kõigesööjaks. Vastav number on kõrgem ainult Leedus (85 protsenti), teistes uuringus osalenud riikides on see madalam, kõige vähem on omnivoore Rootsis (70 protsenti). Mitteomnivooride seas on erinevate dieetidega inimesed, nii veganid, taimetoitlased, inimesed, kes küll liha ei tarbi, aga söövad kala või tarbivad loomset toitu vahel harva.