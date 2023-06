Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

Järva-Madise kirik on programmi «Teeliste kirikud» ajal avatud enamasti kuus päeva nädalas teisipäevast pühapäevani ja hommikust õhtuni. Koguduse õpetaja Jane Vain ütles, et vahel on huviliste tarvis kohapeal olemas tema ise, vahel vabatahtlikest koguduse liikmed, aga on ka nii, et kedagi parajasti kirikus ei ole, kuid uksed on lahti ja teelised võivad sisse astuda. Kui kirik on lahti, on alati pühakoja väraval väljas sellekohane teave.