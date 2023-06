Keskkonnainspektorite kontrollkäik pani Järvamaal metsaraie seisma

„Näeme metsades pesitsusaegsete kontrollide mõju: möödunud aastaga võrreldes oleme avastanud vähem pesitsusaegseid raieid linnurikastes vanades metsades. Kaitsealadel aga pesitsusajal raietegevust ei leitudki, kuigi meie kontrollide põhiraskus on just kaitsealadel,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. „Metsi läbi sõites on näha sedagi, et järjest rohkem metsamajandajaid hoolib pesitsusrahust ning raied plaanitakse talvisele ja sügisesele ajale,“ ütles Vakra.