Laulupeole pühendatud näituse projektist võttis osa 70 kooli üle Eesti ning esindatud on 158 õpilase tööd. Näituse temaatika on ajendatud laulupeo repertuaarist, mida tänavusel laulupeol esitatakse.

Projekti ühe eestvedaja Liia Jungi sõnul kasutati teoste loomisel kuue erineva, see tähendab mudilas-, laste-, poiste-, neidude-, noormeeste- ja segakooride laulikuid ja lisab, et korraldajate sooviks oli, et lapsed eelkõige neid laule, mida just nende vanusegrupp on pidustustel rahvale ette kandmas.