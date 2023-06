Margit Reinmets selgitas, et viiendat aastat toimuv karikasari koosneb neljast etapist ning kolmapäeval oli selle aasta esimene mõõduvõtt. "Tase on A - C-ni ehk seega päris tugev," sõnas ta. "Me ei osanud kohale minnes midagi arvata, sest kokku pole me Siivega rannas eriti palju mänginud. Läksime lihtsalt proovima ja oma taset testima."