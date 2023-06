Fotograafi töö kohta arvatakse ikka, et mis seal keerulist – sätid modelli paika ja muudkui klõpsid pilte. Vahepeal peab modell vahetama ainult poosi. Või rõivaid, meiki ja soengut. Inimeste pildistamine võib ju ollagi lihtne, sest suhtlemine modelli ja piltniku vahel käib kogu aeg. Inimesed on tavaliselt vastutulelikud ja saavad kergesti aru, mida pildistaja neilt ootab. Kui aga kaamerasse on vaja püüda modell, kel on kuus jalga ja kiire tiivapaar, siis läheb ülesanne keerulisemaks.